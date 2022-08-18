2022年桃園市長選戰，前新竹市長林智堅在論文抄襲案後退選，改由民進黨立委鄭運鵬接棒出征。根據《TVBS》最新民調顯示，若民進黨前立委鄭寶清脫黨參選，張善政支持度為36%、鄭運鵬25%、鄭寶清10%、賴香伶7%，23%尚未決定。前民進黨立委郭正亮表示，鄭寶清竟然衝到10%，還贏過賴香伶，他認為，鄭寶清的支持者來自於鄭運鵬及張善政。

郭正亮18日在政論節目《新聞大白話》中表示，鄭運鵬自己的選區蘆竹就有看板，重點是在桃園市長鄭文燦發威之後，就會慢慢集結，鄭運鵬的盤基本上還是要靠鄭文燦，所以張善政的對手還是鄭文燦。

郭正亮接著表示，林智堅沒有道歉認錯，會持續影響3個人，一定還會有人追問論文這個問題。鄭運鵬總要參加辯論，就會被問到「你認為林智堅是不是抄襲」這個問題。另一個就是新竹市長參選人沈慧虹，到現在還被問「林智堅有去站台嗎？」還有國安局長陳明通，當立法院開議，他就要面對了，因為一大堆委員會要排專案報告，還有要審預算，陳明通每次去就會被修理一頓，陳明通不提早下台，這個火就會燒到10月。

郭正亮並指出，《TVBS》最新民調，鄭寶清的民調竟然衝到10%，還贏過賴香伶。鄭寶清的支持者來自鄭運鵬及張善政，那為什麼鄭寶清支持者會來自張善政？這表示張善政的力道沒有鄭寶清鮮明。