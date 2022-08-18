近年來在電動車市場風生水起的大陸比亞迪公司開始大力進軍汽車大國日本，比亞迪日本公司社長劉學亮受訪時表示，比亞迪的目標是爭取到2025年時能在日本開設100家電動車（EV）銷售門市。

比亞迪日本公司負責人劉學亮接受日媒《共同社》訪問時表示，比亞迪進軍日本並非現在才開始，公司在日本開展IT相關電池業務已有23年，也向福島縣、京都府和沖繩縣等提供了電動大巴。經常都在思考日本社會的需求，所以這次帶來電動車也順理成章。存在想要比亞迪電動車的呼聲，於是就回應這份期待。

劉學亮說，汽車行業有多競爭對手，比亞迪的優勢在於電動車和電池都能自行生產。這關係到電動車的安全性，我們認為安全問題是「重中之重」。比亞迪的零部件有部份依靠海外供應，但電動車核心零部件等大多都能自己生產。至於在日本建廠，目前還未考慮到那步。

至於為何比亞迪電動車銷售方式是通過經銷商而非網路，劉學亮表示，公司選擇了日本消費者最熟悉的方式，希望到2025年在日本全國開設100家的門店，通過服務體系給顧客安心感。

劉學亮強調，比亞迪創始人、董事長王傳福也很敬重日本的製造業，正因如此，比亞迪收購了群馬縣館林市的模具工廠，時刻鑽研學習製造，此次到來感覺就是以產品回饋日本。

比亞迪不久前在東京召開品牌發表會，宣布要在2023年正式進入日本乘用車市場，預定2023年在日本發售「元PLUS」、「海豚」、「海豹」等車款。消息傳出在市場上造成轟動，業界認為，電動車讓中國大陸加速崛起為汽車出口大國，實現多年夢想。隨著中國大陸電動汽車產業規模化快速發展，甚至可能顛覆燃油車時代的全球汽車產業格局。

而日本國內擁有豐田、本田等汽車巨頭，本土品牌在當地市場市占率超過90％，外來品牌的挑戰難度極高。有分析認為，比亞迪此前透過電動巴士在日本打下根基，日本車企對電動汽車不甚積極，比亞迪認為可開拓日本乘用車市場。