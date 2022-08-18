伊林名模王思偉日前出席2022台北好時尚決賽展演，以一席台灣設計師DOUCHANGLEE粉紫色洋裝搭配搶眼的銀色飾品亮相，她透露自己是品牌粉絲，「今天來看秀就想說可以穿自己喜歡的設計師的衣服，很幸福。」同時他也提到今天看到許多新銳設計師的設計很驚艷，「我看到很多套很搶眼的設計，現在設計師對於結構、面料的設計，大家都好有想法、創意。」讓她直呼有多套服裝讓他很想穿上身。

評審陳俊良（左起）、時尚CEO溫筱鴻、黃珊珊副市長、產發局局長林崇傑、商業處處長高振源合照。（台北市商業處提供）

黃珊珊副市長身穿周裕穎設計師作品，出席2022台北好時決賽。（台北市商業處提供）

今年「2022台北好時尚」TOP時裝設計大賞邁入第十年，時尚CEO溫筱鴻表示「今年特別加上學生組的競賽，這就是一種向下扎根的概念，這對台北好時尚而言就是一種深深不息的感覺。」讓學子們透過比賽與產業串連，同時也邀請10位設計師與台灣設計師品牌克萊亞合作各製作1套主題服裝並頒發2名特別獎。「台灣的年輕人其實創意無限，但要把服裝落實到更多人喜歡、穿著，讓它變成一個經濟產值，這才是我們需要的。」

服裝設計師賴名浩憑藉作品「沈默賽恩斯」獲得設計師組金獎肯定，並獲得３０萬元獎金。（台北市商業處提供）

服裝設計師林倫霆藉作品「那時候」獲得設計師組銀獎肯定，並獲１０萬元獎金。（台北市商業處提供）

服裝設計師湯俊翔以作品「CAGING SKIES」獲得設計師組佳作，並獲3萬元獎金。（台北市商業處提供）

此次在十組設計師中，最終設計師組由由劉育嘉以作品「時空流浪者」獲得金獎、林倫霆以作品「那時候」獲得銀獎、湯俊翔以作品「CAGING SKIES」獲得佳作。

學生劉育嘉憑藉作品「時空流浪者」獲得學生組金獎，並獲得5萬獎金。（台北市商業處提供）

學生林恩如憑藉作品「靈魂趴踢」獲得學生組銀獎，並獲得2萬元獎金。（台北市商業處提供）

學生組則由學生劉育嘉憑藉作品「時空流浪者」獲得金獎、學生林恩如憑藉作品「靈魂趴踢」獲得銀獎。未來也會透過媒合會助新銳設計師們推往更多舞台，另為慶祝台北好時尚今年邁入十周年，預計於9月19日於大稻埕碼頭舉辦時尚跨界展演，將邀集歷屆得獎設計師回娘家共襄盛舉，展現台灣設計師軟實力。

克萊亞特別獎得主謝佳翰。（台北市商業處提供）