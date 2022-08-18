警方至藏身在商辦大樓的據點搜索，查獲提供賭博網站服務的贓證物。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

37歲廖姓男子，以合法資訊公司為掩護，幫賭博網站平台進行網路維護及安全內網，避免遭駭客入侵，一家平台即可獲利上百萬元。刑事局偵查第一大隊偵辦後，前往北市大安區、台中市北區的商辦大樓搜索，將廖姓主嫌等9人逮捕到案。

刑事局去年11月偵辦一起賭博機房案，發現該機房的網路服務是由廖嫌成立的資訊公司提供，遂與北市警大安分局、台中市刑大等單位共組專案小組，報請台北地檢署指揮偵辦。

警方調查，廖嫌等人在國內合法求職平台刊登廣告招募系統工程師，經長期跟監蒐證發現公司藏身在北市大安區、台中市北區門禁森嚴的商辦大樓內，專案小組同步發動搜索，將廖嫌等9人查緝到案，發現廖嫌提供賭博機房網路服務及賭博平台維運工作，查扣到筆記型電腦1台、電腦主機8台、螢幕9台、電腦螢幕7組、手機1支、防火牆安全閘道器1台、網路分享器2台、筆記本等贓證物，全案訊後，依賭博罪嫌送辦。