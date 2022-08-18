「寶藏兄弟」與捷德合作新曲。（Dancing Dragon Management 提供）

榮獲2021年全球百大DJ第55名、父親是台灣人的華裔電音組合「寶藏兄弟」（BEAUZ）與全球知名葛萊美獎製作人捷德（Zedd）聯手炮製，搭配美國當紅女聲瑪倫莫里斯（Maren Morris）的全新單曲〈Make You Say〉，將於明（19日）正式發行。而目前人在台灣的他們，將於本週末在台北及台中進行演出，誓言將百大DJ等級的超強電力，毫無保留帶給台灣粉絲。

出道不久便空降百大DJ排行榜的「寶藏兄弟」，父母親分別來自台灣及印尼人，由於長年居住於美國加州，深受多元文化及各式外來音樂熏陶的他們，高超製作功力早已獲得國際音樂圈的肯定，這對親兄弟所製作的電音作品，無疑兼顧了市場需求及夢幻質感。而連續十年維持在世界百大DJ排行榜前段班的捷德，與瑪倫莫里斯在2018年合作金曲〈The Middle〉，不僅在YouTube點擊率超過1.2億次，日前更是獲RIAA官方白金唱片認證。

三強聯手之下，打造出了另一首完美融合多樣流行曲風的〈Make You Say〉，極富感染力的歌詞與旋律，配合優美靈動的歌聲，讓聽眾不自覺扭動身體，該曲匯聚了「寶藏兄弟」多年製作心血，旋律中處處流動著「寶藏兄弟」極具辨識度的獨特音符。在受到格萊美獲獎製作人同時也是好朋友的Zedd的邀請下，最終打造出這首橫跨電音與流行元素的作品。〈Make You Say〉是「寶藏兄弟」今年的第7支發行作品，除了音樂高產，兄弟倆更將在今秋踏上令人激動的歐美巡演之旅，未來聲勢不斷看漲，將為歐美DJ當道的電音市場，注入全新華裔生命力。

「寶藏兄弟」19日將來到日前「國民姐夫」具俊曄（DJ Koo）表演、位於信義區的世界前五十大夜店「Ai Nightclub」獻技，20日則在台中知名夜店「18TC」登台。