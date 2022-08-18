大陸女星李一桐外型甜美，因飾演2017版《射鵰英雄傳》少女黃蓉打開知名度，獲影迷封「桐蓉兒」，之後出演多部影視作品《鶴唳華亭》、《蒼蘭訣》、《媚者無疆》、《劍王朝》等作品，演技絲絲入扣，深獲好評。近日她登上時尚雜誌，性感造型大洩腿根，讓粉絲看到流鼻血。

近日大陸女星李一桐登上雜誌《男人裝》的八月刊封面，編輯形容第一次在古裝戲的片場見李一桐，當時李一桐正吊著鋼絲，人在半空中還對著下面喊：「高點，能不能再高點？再高、再高點......」，吊車幾乎升到最高，應該有50公尺了，李一桐在上面喊「哥哥們，給我一下子飛下去」，膽子非常大。

在釋出照片中，李一桐身穿粉色高衩裙，她坐在馬背上，裙子高衩開到腰間，側面露出修長美腿，連光滑美背都一覽無遺，李一桐還換上碎花泳裝，腿根瞬間曝光，其中一條低胸黑裙，讓以甜美風格為主的李一桐小秀性感，事業線非常吸睛。這組照片讓粉絲們激動留言：「啊啊啊啊想澀澀」、「這也太性感了」、「姐姐妳真的好嬌小」、「老婆好美」、「桐桐騎在小白馬上更顯嫵媚動人」。

李一桐拍攝雜誌封面。（圖／微博）

李一桐拍攝雜誌封面。（圖／男人裝微博）

李一桐外型精緻甜美，從小學舞自帶古典氣質，在近日熱播劇《蒼蘭訣》中客串女主角虞書欣的師傅司命，出場穿著古裝仙氣飄飄，讓許多粉絲紛紛敲碗她演一部仙俠劇。