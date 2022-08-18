龍天翔、蘇晏霈父女終於合體。（民視提供）

蘇晏霈、傅子純將有特殊事件發展。（民視提供）

蘇晏霈在民視8點檔《黃金歲月》已消失一段時間，近期休假回歸，她表示前陣子告假到南部拍電影，加上有其他南部的工作，就一口氣請長假也順道陪伴家人過暑假。回到劇組的她，第一天心情還很雀躍，很像放完暑假的學生一樣，很難收心，而休假前後最大差別就是體重，一回劇組穿起角色黃雅婷的衣服，竟發現超級緊身，被問到增加幾公斤，她表示完全不敢「正視」自己的體重，但坦言因為度假心情太開心，稍微不忌口，尤其澱粉控的她，每一餐都吃好吃滿。

蘇晏霈劇中飾演勇哥（龍天翔飾）的小女兒黃雅婷，她表示，回到劇組看到爸爸好開心，被問到這一次角色回歸是不是有勁爆的劇情要展開，她說有看到劇本很精彩，因為其他人角色5年後有寶寶或者升官發財，自己很期待角色有一些進展跟突破，被下封口令的她，只說黃雅婷跟劉家豪(傅子純飾)有「特殊的事件」展開，要觀眾拭目以待。

龍天翔得知蘇晏霈終於收假要回歸也特別開心，還虧她「妳事業做太大了，難怪不跟爸爸聯絡」，她連忙澄清是因為自己愛賺錢啦。面對小女兒的回歸，龍天翔表示心情特別好，因為這樣有人可以跟她撒嬌了，他進一步說劇中大女兒黃雪琴（羅巧倫飾）都是忤逆他，但跟蘇晏霈對戲都是逗趣好玩又溫馨，很期待接下來劇情。羅巧倫看到妹妹蘇晏霈回歸，也送上大大擁抱，開心喊：「妹妹終於回來了，姊姊有伴了！」但不料蘇晏霈秒回嘴：「我是回來教訓妳的捏！」讓羅巧倫哭笑不得。