遠百信義A13忠青商行全新套餐式菜單，以台式烹飪手法，傳遞家中菜的好味道。（遠百提供）

近來人潮回流、餐飲市場回溫，假日餐期可見許多餐廳出現排隊候位、高朋滿座景象，連鎖百貨持續拓展餐飲版圖，其中遠百信義A13引進的全台獨家百貨店中店型「忠青商行」新開幕，主打親切的眷村常菜風味，吸引年輕人、家庭客嘗鮮。今（18日）遠百總經理徐雪芳也特別出席「忠青商行」開幕活動。

隨著用餐人潮復甦，遠百營運長林彰豐表示，統計今年1月到8月中為止，全台遠百的業績含竹北店共成長33％，其中餐飲業績也較去年約成長20至30％，尤其6月中以來，人潮穩定回流達8、9成，9月在A13還有泰國餐廳「香米」要開幕，對餐飲市場有信心。而今年成長最高的業種是精品，跟去年對比約成長30至40%、運動休閒品類約20%，都有兩位數的成長，不過化妝品部分仍持平。

林彰豐指出，前兩年受疫情影響，今年迄今遠百信義A13業績成長了30%，年度目標約45億元；台中大遠百也成長了30%，年度業績可望超過180億元；竹北店預計也將超過60億元，超越原訂目標的50億元。

遠百總經理徐雪芳表示，位於西門町的遠百寶慶店改建計畫，預計明年8月執行，寶慶店是遠百的「起家厝」，意義深重，屆時也將有SALE活動推出。