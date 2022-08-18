過去幾年不少台灣人走遍全世界從事電信詐騙的行業，這一兩年台灣人變成台勞，被誘拐到柬埔寨賭場、酒店等特種行業工作。國民黨立委賴士葆指責蔡政府，新南向政策已經灰頭土臉、幾乎崩解，現在看到台灣人掉入詐騙集團的陷阱，因此走上人生的不歸路，政府實在顏面無光。
賴士葆在臉書披露，大環境確實充斥很多人找不到穩定可以糊口的工作，而台灣飛往柬埔寨的班機不斷地加開班次，絡繹於途的竟然是成就坑殺國人的不法集團的黑心產業鏈。
賴士葆感嘆，柬埔寨特定園區已淪落為人蛇集團以高薪為餌誘騙台人前往，不少人被麻醉後身體器官被逐一解體販售再將屍體拋入大海，這種人間煉獄的悲慘景象，已使台灣人身成為被虐的奴工，讓國人唏噓不已！
賴士葆直言，刑事警察局在各縣市查緝人口販子誘騙民眾到國外就業，至少亡羊補牢，但是在機場舉牌警告要赴東南亞工作的民眾小心，這種消極駝鳥做法，並無法根除、阻絕需錢孔急或是長久失業的民眾，除非政府創造的大環境可以滿足民眾就業的需求。
他痛批，政府無能救人便罷，外交部卻要對吹哨人對嗆，真是令人傻眼，更厚顏宣稱有政府會做事。蔡政府宣傳的新南向政策已經灰頭土臉、幾乎崩解，現在看到台灣宗教團體搶著在救人，政府實在顏面無光。
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