中信金控及旗下子公司台灣人壽18日召開董事會通過高層人事案，台灣人壽董事長黃思國因個人因素辭任，董事會推選台灣人壽子公司中國信託資融公司董事長暨台灣人壽董事鄭泰克為新任董事長，此項人事案擬報請主管機關認可後生效。

中信金控指出，黃思國曾任中國信託綜合證券董事長、中信銀行全球個人金融執行長，以及中國信託保險經紀人公司董事長，服務中國信託集團逾36年，貢獻卓著。任職中國信託銀行期間，開辦台灣首家本國銀行財富管理業務，因創新引進多元信託商品，開啟客製化信託金融服務的新時代，被業界譽為台灣「信託教父」，打造中國信託個人金融服務第一品牌。

中信金控表示，2017年黃思國任職台灣人壽董事長，即創下台灣人壽稅後獲利新臺幣第一個百億、102億元，2021年更達231億元，佔金控獲利逾4成，成為中國信託金控第二大獲利引擎，總資產規模亦從1.3兆元，至2022年第一季躍升為2.2兆元，2021年隱含價值（Embedded Value, EV）達2,577億元，創下歷史新高。

在黃思國卓越帶領下，台灣人壽於2017年首次入榜「全球100大最有價值保險品牌」，更於2018年、2019年連續兩年成為全球前50大最有價值保險品牌；黃思國董事長積極推動永續投資及創新共融不遺於力，致力實踐ESG責任金融，2022年台灣人壽永續投融資金額已逾463億元，2020年、2021年連續兩年榮獲《財資雜誌》「臺灣年度最佳ESG投資機構」肯定。

中信金控表示，台灣人壽新任董事長鄭泰克，服務中國信託集團逾46年，現任中國信託資融董事長，曾任中信金控代理總經理、中信金控風險長及授信長、中信銀行全球風險總管理處總處長等職，為中國信託集團建置完善的風險管理系統，提升質量並重的風控效能，使中信金控及各子公司得以在健全的風險管理措施下，開展各項核心業務，未來將借重其豐富金融資歷及風險管理專業，帶領台灣人壽有效管理企業風險、提升決策效能、強化內部控制、落實公司治理，達成穩健經營、永續發展的目標，為台灣人壽再創新局。