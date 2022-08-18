桃園市長選戰，林智堅因論文抄襲案退選，民進黨改派立委鄭運鵬，和國民黨張善政、民眾黨賴香伶展開競逐；《TVBS》桃園市長選戰最新民調，張善政為39%、鄭運鵬28%、賴香伶8%，未決定25% 。前民進黨立委郭正亮卻預測，張善政目前民調雖領先，可是鄭運鵬的後勁很強，因此，最後選舉的結果會很接近，而鄭寶清是否參戰這個變數就很重要。

針對桃園市長選情，郭正亮18日在政論節目《大新聞大爆卦》中表示，最近張善政打選戰比較沒有那麼阿彌陀佛，開始四處走動，據他了解，幾個立委和議長也都靠攏了，桃園輸不得，而且明顯的是現在張善政的民調是領先的，如果被追上，多沒面子，因此，他估計進入對決了。

郭正亮接著指出，鄭運鵬有一個能力很好 ，因為他是文宣部長出身，對選舉很有經驗。相對來說，張善政比較沒有經驗，他也在慢慢調整口條，開始有「怒目金剛」的味道出來。不過，張善政的挑戰還是很大，因為據他了解 ，負面選戰正在準備中，張善政是一個老實人、規規矩矩的人，並沒有經歷過這些，接下來藍綠兩方要開始叫陣，對方會丟出一些東西，他也要開始面對。

郭正亮表示，張善政的民調目前應該是領先的，可是鄭運鵬的後勁很強，所以最後選舉的結果會很接近，因此，鄭寶清是否參戰這個變數就很重要，而最後鄭寶清會搶到中間偏綠比較多、還是中間偏藍比較多。這就要看鄭運鵬、張善政的表現。