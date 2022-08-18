56歲的加工出口區去年轉型改名為「科技產業園區」，今年即創「史上最強上半年」！科技產業園區今公布2022上半年營運統計，營業額首破2500億，全年估衝5000億新高，甚至有機會跨過5200億。

今年有疫情升溫、俄烏戰爭、通貨膨脹三大干擾因素，可是科產園區上半年營收仍來到2555億元，成長高達18％、貿易額年增約30％、公司數也首度達到730家，個別項目都創歷史新高。

能有如此好成績，全球晶片缺料、輸美產品暢旺是背後助力。經濟部加工區管理處處長楊伯耕表示，主要是園區內三大產業帶動，一是半導體封測出口成長，二是疫情遠距醫療設備暢旺，以及運動產業如高爾夫球具出口美國大幅成長。

九大園區中，以楠梓園區、屏東園區及高雄軟體園區三處貢獻度最高。加工處表示，楠梓園區是全球半導體封測重要基地，拜新興科技對晶片需求大增所賜，該園區上半年營收成長約3成，力道十分強勁。

而屏東園區則受惠於美國市場大幅成長，帶動營運快速躍升，今年年產值可望突破200億元大關。高軟園區因疫情帶動「零接觸」商機爆發，今年上半年資訊軟體、數位內容及智慧應用等重點產業大幅成長29.3％。

展望下半年，楊伯耕表示，以上半年就破2500億來說，第四季通常是園區旺季，所以說全年上看5000億，這還是最保守說法，實際會更高。

為布局園區下一波成長動能，加工處已規劃高雄軟體園區第二期、屏東園區擴區及楠梓園區第三園區等開發計畫，前兩個預計9、10月分別動工，楠梓三則年底也會向行政院提報編計劃，要持續衝刺規模與營收。