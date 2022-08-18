國民黨立委賴士葆在臉書指出，因為疫情的關係，全台灣順時中太久了，以至於讓陳時中 入戲太深，即使辭去疫情總指揮官，他的言行舉止還是揮不掉霸氣；過去全台灣的百姓都把他寵壞了，以至於陳時中忘了他是誰，到如今還是角色錯置。

賴士葆表示，陳時中嗆聲內湖港墘里 的里長，説批評要有腦筋和專業，媒體登出陳時中説里長「無腦」，陳時中咬住沒有說過「無腦」這一句話，但是他批評里長沒有腦筋和專業，這種羞辱性的言語和「無腦」的語意相去不遠，卻拒絕對里長溝通、道歉，完全是停留在指揮官的顢頇傲慢，讓人好不驚訝。

賴士葆認為，陳時中在交接行政職的典禮上迫不及待要大家惠𧶽一票，在擔任衞福部長的時候就積極的四處跑攤，急著想要接地氣，然後他只學到表面的皮相，沒有學到真正的精髓。

賴士葆直言，陳時中或以為台北市長候選人是高不可攀的上駟，地方的里長是下駟，他不知道候選人是最卑微的角色，要頭家惠𧶽一票就應該心存謙卑接受指教，更何況在公共議題上指責里長沒有腦筋沒有專業，里長的力量或不足以叫他當選與否，但是里長透過口語傳播的力量卻可以讓他選票掉滿地。