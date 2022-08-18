Bump直球對決！柬埔寨詐騙集團拐賣台灣人亂象難遏止，政府機關對此鮮少拿出有效救援對策，不少成功救人案例仰賴民間熱心人士；網紅「好棒Bump」貢獻不少心力救援柬埔寨受害者，卻因年初在杜拜救援「豬仔」時，不滿駐地辦事處拖延，因而開撕外交部，外交部則澄清無此事，反要Bump不要誤導國人，引發爭議；Bump今(18)日晚間開直播，PO出他與被救援的林男的對話，直指杜拜辦事處「馬領事」確有推諉拖延言行。

「既然外交部說我們是『以訛傳訛，誤導民眾』，那沒關係，我們現在就直接連線我救回來的林姓台灣男子。」Bump連線並問：「說一下怎麼回事？」林男說：「我是林Ｏ洲，是去年12月從杜拜救回來的林姓人員。」Bump問：「你可以發誓接下來所說的一切，都沒有說謊嗎？都可以作為未來法庭上的供詞？」林男：「可以！」

林男表示，「我那時候受困在阿爾巴沙，我有試圖聯絡外交部，我第一次打過去，他說他會幫我報警，我說大概什麼時候警察會過來？他說可能馬上或是要等一下，到了隔天都沒等到，我又打了一次，他說這邊他們可能沒有辦法幫忙我。他叫我們等消息，我們後面也是一直等，都沒等到，這期間也是有發過Email給他們，回的我是覺得比較離譜啊，回我說就他們所知，杜拜當地的公司『不會扣押你們的護照』，然後叫我們去跟公司談，看能不能把護照拿回來。」

網紅「好棒Bump」秀出受害者林男收到辦事處的回信。（圖／取自YouTube《好棒Bump》）

Bump秀出林男的求助Email，「收到的回信是這樣，後來咧？」林男說，「家人他們跑去外交部問，外交部杜拜辦事處的一個領事打給我說，他們沒有辦法幫忙，我也跟他說過『拜託你，能不能開到樓下接應，直接讓我上車？』他也拒絕了；我也跟他說明，因為我們語言不太通嘛，你可不可以親自去警察局帶警察把我們帶出去？蠻保險的事情，他也是拒絕我了；最後跟我說『那你只能自己想辦法了』，他真的有這樣跟我說！」

後來「因為他們要把我轉去柬埔寨了，那時候才跳(樓)一下，死也好，不死也好，跑就對了。」Bump問：「一開始我是不是叫你聯絡辦事處，要申請臨時護照？我是不是叫你不要打電話，直接去他那邊，結果他怎麼跟你說？」林男：「他說『誰來講都一樣，現在就是沒有護照』，他跟我說馬領事不在，可是我(之前)打電話過去，接起來那個人的聲音，就是馬領事啊！」Bump：「就是現場這個人？」林男：「對，就是馬領事啊！」

「我問他『啊你這裡還有其他人？』他說『沒有，就這兩個人』」Bump：「馬領事親自跟你說馬領事不在？確定？」林男：「確定，可以跟他對質，真的。」Bump：「後來我們怕你的簽證過期太久會出問題，才寫信到總統府，總統府回函的當天發生什麼事？」林男：「拿到護照的那一天早上，我們有打電話去確認今天會不會拿到護照，(辦事處)他跟我說護照還沒來，中午的時候總統府回函給我，(辦事處)下午就打電話來跟我們說護照好了，會有這麼巧的事情嗎？」

林男說「我和我朋友兩人拿到護照之後，Bump哥就把我們的機票、防疫旅館、防疫計程車，各方面都聯繫好。」Bump：「所以你從在那邊到怎麼搭機回來，到你的罰金、簽證這些所有一切，後續都是我處理的沒錯吧？你唯一有聯繫他們就是問他們護照什麼時候可以好？然後他們一直沒有好，直到總統府回函，才突然說趕快來領護照，對吧？」林男：「對！」。