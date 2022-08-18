【立綱氣象報報】高壓勢力西伸 天氣晴朗 山區午後雨│中視午間氣象 20220818

受到太平洋高壓影響，全台降雨強度減緩，各地氣溫明顯提升，氣象主播戴立綱表示，明（19）日各地為多雲到晴，山區還是有局部雷陣雨，而菲律賓東邊海域的熱帶系統正在醞釀中，是否形成颱風襲台，下周三將會是關鍵。

戴立綱表示，明日太平洋高壓勢力逐漸往西伸展，將迎來連續5日的炎熱天氣，各地山區、中南部仍有午後雷陣雨，不過整體來說，降雨強度、範圍和時間，都有減緩的趨勢。

明日降雨逐漸減緩，但中南部、各地山區仍要注意雷陣雨。（圖／取自中央氣象局官網

另外，菲律賓東側有熱帶系統發展，未來幾天會緩慢朝西移動，目前觀察，下周三會接近菲律賓，屆時若北方高壓減弱，就有可能往台灣東方海面移動，是否成颱以及確切路徑，還要繼續觀察。

而氣象專家賈新興也在個人臉書發文表示，「呂宋島東方熱帶性低氣壓生成機率約5成」，初步研判，因垂直風切大，發展為颱風的機率偏低。

中央氣象局預報員黃恩鴻表示，明後兩天水氣漸少，降雨範圍也縮小為中南部及各地山區為主，下周一、下周二，受到太平洋高壓影響，各地會變得更熱，部分地區會達到37度以上高溫，北部和東半部要特別注意。

氣溫方面，明日各地高溫稍微回升，普遍為33至35度，氣象局針對五縣市發布高溫資訊，中午前後台東縣、花蓮縣為紅色燈號，恐達到38度極端高溫，宜蘭縣、高雄市、屏東縣可能出現36度以上高溫。