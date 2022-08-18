中科院試射無限高飛彈 台東民眾驚呼壯觀

國家中山科學研究院今晚朝台灣東部海域試射無限高飛彈，危險距離逾200公里；這也是大陸在台灣周邊軍演後，中科院首度發射無限高飛彈。在台灣東部海域滯留多日的解放軍飛彈驅逐艦則避開警戒範圍。

今晚8點40分許，1枚飛彈從東海岸三仙台附近直衝天際，強光畫破天空，約20幾秒才消失，讓現場民眾驚呼不已。

根據國家中山科學研究院公告的對海（空）射擊報告單指出，中科院分別於18、19、25、26日共4天進行火砲試射，從屏東九鵬基地往台東東方和東北方外海射擊，最大彈道無限高，危險海域從台灣海岸至外海逾200公里。

今晚試射無限高飛彈，引起外界高度關注，這是解放軍軍演以來，中科院首度發射無限高飛彈。軍方人士表示，解放軍自從4日軍演後，在台灣東部海域仍有3艘飛彈驅逐艦和1艘電子偵查船滯留，但今天只留1艘飛彈驅逐艦在綠島東北方33浬處徘徊，接近中科院畫設的危險範圍，但下午脫離追監再往東北移動，應避開警戒範圍。