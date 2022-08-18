台海局勢緊張，中共戰機持續擾台。國軍繼17日展示F-16V戰機潛力裝掛、夜間緊急升空操演後，今天則首次動態展示天弓三型飛彈、防空快砲操演，彰顯國軍抵禦共軍威脅的防衛戰力。 第五戰術混合聯隊、空軍防空暨飛彈指揮部17、18日執行戰備任務，國防部邀請媒體參訪空軍花蓮基地，藉由展示空軍部隊堅實戰力，以顯示其抵抗中共軍隊威脅的能力。
此次操演安排F-16V戰機潛力裝掛作業及夜間緊急起飛作業等訓練課目，空軍第五修補大隊支援中隊武掛分隊官兵執行「AIM-9M響尾蛇飛彈」、「AIM-120先進中程空對空飛彈」及「AGM-84魚叉反艦飛彈」潛力裝掛。 換裝後的F-16V戰機由地勤人員進行潛力裝掛作業後，F-16V戰機因應共軍情勢維持的「制海、防空」戰備武器掛載構型，執行夜間飛行訓練任務，緊急起飛。
飛指部18日主動展示弓三飛彈發射架戰備操演，展現防空部隊24小時全天候戰備與作戰能力，天弓三型飛彈，是中科院自製的主力防空飛彈，攔截高度70公里，年產目標調升到96枚，預計2026年，全台可以部署到12套，是我防空主力飛彈。現場還同時展示35快砲，搭配天兵雷達運作，確保空軍基地低空安全防衛；GDF-006型35快砲，最大射程11公里，可行360度全方位射擊，轉速每秒120度，射擊精準、射速快（1100發／分鐘）、機動力強，能全天候作戰，是低空防衛之優良武器 連隊官兵頂著豔陽操練35快砲，從啟動到360度追瞄全過程，天弓三型防空飛彈發射架則部署至戰術位置後，發射架定位、暖機與將發射箱升至垂直發射等動態操演，國軍各項動作流暢熟練，足見保衛家園決心。
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