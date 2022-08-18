不少台灣人遭引誘到柬埔寨工作，然而，不少恐怖的毒打、性侵、摘器官新聞不斷報導，柬埔寨詐騙集團開始改變策略，針對團體下手，就有男子分享自己的減重公司被詐騙集團盯上，他的「減重團隊」受邀到柬埔寨替對方公司員工進行減重工作，還提出機票、住宿、餐飲全部埋單，讓他搖頭PO網分享最新詐騙方式。

一名男子在臉書社團「柬埔寨詐騙爆料大小事」發文，並上傳對話記錄圖片，從圖片中可見，對方表示是在柬埔寨的一家小公司，想找「專業團隊協助公司的員工同仁減肥」，並讚美看到原PO公司在減重方面效果超厲害，因此想邀請教練團隊一起前去柬埔寨幫忙，甚至願意全額支出機票、住宿、餐費等費用，邀請整個減重團隊過去柬埔寨。

不過原PO則表示，自家公司可以透過網路售服方式，線上協助對方員工減重，但對方則鍥而不捨追問「願意安排機票、住宿，幾時可以過來」，他則繼續四兩撥千斤表示，由於整個團隊有營養師、護理師、醫師、健身教練，以及體態管理教練，要和大家詢問可行時間，最後他和對方表示空檔只有「假日而已」。

男子收到來自柬埔寨小公司訊息，邀請整個「減重團隊」到柬埔寨幫當地員工進行減重工作。（翻攝自臉書社團柬埔寨詐騙爆料大小事）

然而對方開始著急詢問「那我們出機票，你們下周五先來，可以嗎？」，他則表示，「可以啊！假日而已！」，對方則回應，確定可以安排假日前往柬埔寨評估，並追問，有多少人要過來，要安排機票與住宿的部分，原PO則淡定的表示「『假日而已』請你用台語唸」，對方才恍然大悟回原PO「三字經」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「詐騙仔劇本還真多」、「每個行業都要小心了」、「營養師每天給你一頓飯，最近最流行的斷食，護理師抽血，健身教練和體態管理分別用拳幫你打出腹肌和電療，是這樣沒錯吧」。