網紅鳳梨（吳泓逸）以台式直男的幽默風格走紅直播圈，事業版圖還擴及手搖飲料業；感情部分，他的夜店DJ女友兼祕書歐菈最近跑去動雙眼皮手術，近日在社群平台分享昔日嫩照，笑說：「8年前的我很可愛喔！」

歐菈17日在IG限時動態轉PO八年前的舊照，當時的她頂著妹妹頭瀏海和中長髮，小巧的臉蛋看起來很稚嫩，不過眼尾拉出粗黑的上揚線條，又添加幾分成熟；而現在的歐菈留著長瀏海、及胸長髮，化妝技巧也大躍進，從青澀的少女蛻變成女人。

鳳梨上週在社群平台表示一整天找不到歐菈，後來才知道女友偷偷北上縫雙眼皮、開眼頭，回家時眼皮明顯浮腫，眼頭還有開刀的痕跡，讓鳳梨傻眼地直呼：「回來變這樣，我真的不知道要說什麼……看不懂到底在幹嘛……」。

歐菈則解釋因為雙眼皮被吃掉，所以就去縫雙眼皮加開眼頭，術前還期待到睡不著覺，現在幾乎每天都會分享術後照；由於很多網友都會問她相關的問題，歐菈表示之後會公開發文，請大家再等一下。