台灣大學今(18)日舉行第4場校長候選人治校理念說明會，台大前副校長郭大維在發表時，特別提到2018年台大爆發校長遴選案時，擔任代理校長的經歷，直說當時很多人希望他下台，「明天在不在都不知道」，但他以穩定校務為主要方向，帶領台大走過這場風雨，直到校長管中閔上任，所見的是台大師生所展現的共同智慧。

郭大維的在校行政資歷完整，其中最廣為人知的是在2018年台大爆發校長遴選案時，曾擔任代理校長。

郭大維表示，當時好長一段時間，台大校園綁滿黃絲帶，很多人也希望他下台，但他以穩定台大運作為主要方向，當時每天花最多時間在掌握預算與財務，「明天在不在都不知道」，窮盡一切希望把資源留給新任校長與團隊，也不斷向校內師生表達，會帶領學校往前走，希望大家一同維護台大的價值，走過這場風雨，展現的是台大師生共同的智慧。

郭大維也提到，在他擔任代理校長期間，台大確實發生很多事情，在校長遴選爭議之外，還有學生潑酸案，那時為了安定學生，向台大副校長張上淳請益，邀請精神科醫師進駐校園，撫平學子受傷的心靈。

回顧當時所承受的政治壓力仍歷歷在目，媒體好奇是什麼原因與動能，讓他願意參與本屆校長遴選？郭大維說，理由相當單純，就是台大是他的母校，希望能在退休前，能夠為學校奉獻個人心力。

至於近來屢屢爆發學術倫理爭議等論文抄襲情況，郭大維說，只要有研究的存在，就無法保證學倫不會出現問題，如想杜絕，得在校園甚至學術圈養成文化，讓師生都懂得對學術倫理有所見堅持。

郭大維的治校理念主軸為「台灣基石，百年傳統，卓越多元，永續創新」，並強調台大必須追求全球化連結，也要打造創新多元的虛實校園環境，也將著重於募款，穩健台大財務為首要之務。

郭大維在發表時指出，過去3年間，世界發生巨大變化，受疫情衝擊影響，學術會議與交流幾乎完全停擺，一切的資源運作都轉到網路上，卻又好似可以連結在一起，整個過程變得十分複雜，同時也反映在高等教育上，競爭與發展同步存在，究竟該往哪個方向走？

郭大維提到，每個國家地區的旗艦型大學，對國家社會都有著重大的責任，能對產業帶來重要的動能。他以鄰近國家地區的大學與台大相比，其中像是新加坡國立大學與香港大學等校，台大的論文引用數也逐漸落後。

郭大維說，台大在高等教育面所面臨的挑戰，包含世界人才競逐困境、研發動能萎縮、高教資源拮据還有大學運作限制。

郭大維進一步說明，在這些問題背後，原因來自於我國的大學結構慣性高、教育資源調整不易、大學自籌經費難、學雜費幾乎凍漲、大學捐款相關組織尚須努力，另外還包含無法取得政府充足的財務補貼以及學校擴充預算困難等等，諸多困境必須找到解決方式。