1名很有經驗的裝潢工網友日前發現，業主請來的年輕設計師在配置浴室水頭頭位置時有問題，好心提醒設計師後，對方回「你是設計師還是我是設計師，你只是施工人員，照做就對了」，他於是照做，成果出來果然水龍頭無法轉動，雖然此問題能夠輕鬆解決，但他仍打算嚇嚇對方、挫對方銳氣。

該名網友在臉書「爆廢公社」發文，他日前配合1位設計師施工，過程中他一經驗發現水龍頭「位置」有問題，該水龍頭設置在洗手檯旁，用作洗衣機用，但設計師規劃的位置轉動時會卡住，原PO好意提醒，設計師卻回「你是設計師還是我是設計師，你只是施工人員，照做就對了」。

裝潢工發設計師在配置浴室水頭頭位置時有問題，好心提醒後，對方回「你是設計師還是我是設計師，你只是施工人員，照做就對了」成果超慘。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

該網友說其實這狀況有解決方式，但他故意和其他人合作想「嚇嚇」設計師，想挫挫設計師的銳氣，他說就連外行人的業主都發現問題，允許原PO「設計」一下設計師，最後結局是該設計師被業者唸了許久，原PO說』遇到剛畢業的年輕室內設計師，只知道要縮減空間，卻不考慮現場狀況，跟你講缺點了又不聽，覺得自己設計理念沒錯，這下BBQ了吧」。

其他網友留言「打的好！真要給他上個一課」、「設計師就專門設計人的啊！現場人員最清楚能否施工」、「笑死，這個情況工班還硬做上去，就表示設計師真的被工班討厭了」、「會嗆師傅的設計師，基本上就等著哪天被修理吧」、「很多設計師都很自以為，也很不懂實際生活實用上的價值」。