立委鄭正鈐、洪孟楷及吳斯懷18日從柬埔寨帶回1名受困的陳姓男子回台，但下機時因不滿航警安排陳男入境動線，雙方爆發口角爭執，對此警政署強硬表示，警方正積極偵辦人口販運，竟遭到無端攔阻，實在感到遺憾。

警政署表示，航警局是基於保護犯罪被害人安全，並為瞭解被害人受騙經過，因此由航警局長鄭明忠率員前往登機門等候，並進行初步人別及案情詢問。此外，為避免被害人二度傷害及檢疫規範，才會規畫陳男從機坪入境前往集中檢疫所；警政署強調，一切依規定處置。

面對3名立委指控，事後航警局長鄭明忠也解釋，警方獲報3名立委要帶著陳男搭機返台，不過初步了解陳男並未安排防疫旅館；基於安全考量，才會規畫讓陳男下機後，直接從機坪接送到集中檢疫所隔離，不過經溝通了解後，警方也尊重當事人意願，走一般動線通關入境。

警政署表示，基於該被害人家屬之前已向屏東縣警察局東港分局報案，為保護犯罪被害人安全，並為瞭解被害人受騙經過、積極偵辦該人口販運集團不法行為，由局長率同員警前往登機門等候帶案，相關類似個案例如日前自泰國接返人口販運之8名被害人，也都是依此程序辦理。

另為配合防疫規定及防止被害人於入境檢疫時曝光，造成2度傷害，希望由機坪驗放入境後直接送達檢疫所。此種人口販運案件舉國關切，警方更全力投入調查及防制，竟遭到阻撓妨害調查，深感遺憾，後續本署航警局仍會續行偵辦。

警方強調，鑑於柬埔寨打工詐騙事件頻傳，本署航警局積極與外交部、內政部、刑事局、勞動部等各單位合作，針對預防、勸阻、救援、究辦四大面向執行，更與移民署及外交部組成聯合專案小組，結合國內外公、私部門報案資訊，並配合駐外館處指導援救在境外遭困國人，希望通過跨國合作，啟動國人急難救助及人口販運被害人保護機制，成功營救國人返國。目前也於國內持續掃蕩不法幫派，於源頭阻絕人蛇集團，遏止幫派份子危害國人。