22歲非裔女星海莉貝莉（Halle Bailey）過去曾在不少迪士尼出品的影視作品中扮演小角色，2019年被迪士尼宣布主演《小美人魚》真人版，不過在經典動畫電影《小美人魚》中，主角「愛麗兒」是紅髮白皮膚的美人魚，與海莉貝莉的外型有著較大的差異，因此引起大批網友的反對，她近日接受採訪提到：「每個女孩都可以是公主」。

迪士尼公開經典動畫電影《小美人魚》的真人版選角，主角「愛麗兒」將由海莉貝莉擔任，該消息一出立刻掀起網路熱議，許多網友認為海莉貝莉的外型和動畫中完全不同，紛紛批評迪士尼的選角過於政治正確，許多網友更在推特刷話題「這不是我心中的愛麗兒」，來表達對選角的不滿。近期海莉貝莉透過《Variety》發表想法「我希望自己內心住著的小女孩，和像我一樣正在觀注的小女孩們，都能知道她們都很特別，無論哪方面她們應該都做個公主，這種自我安慰也是我所需要的。」她提到自己的祖父母一生飽受種族歧視，希望透過重新詮釋美人魚公主，帶給非裔族群影響。

面對外界質疑聲浪，真人版《小美人魚》導演勞勃馬歇爾（Rob Marshall）公開力挺，他表示海莉貝莉演唱經典歌曲《Part of Your World》讓他感動落淚，認為她從精神或內在都相當符合。

Disney’s Live-Action The Little Mermaid Star Halle Bailey Responds To Race-Swap Criticisms: “The Reassurance That Little Girls Just Like Me Should Be Princesses Was Something I Needed As A Kid” https://t.co/7hdA2Y3TEe — Bounding Into Comics (@BoundingComics) August 11, 2022

不過，仍有不少網友表示不認同：「妳講妳的，妳演妳的，然後，看不看，就是我的事」、「下次就選個男人當公主，然後說不論性別，我們都可以是公主」、「根本不是歧視問題好嗎，尊重原作很難？」、「喔是喔，人人都可以當公主，妳找白人演寶嘉康蒂看看會不會政治正確」、「反正我不會看啦」、「瓦甘達地區的人魚」、「迪士尼真人版是噩夢聚集地」、「根本不是膚色的問題（掩面」、「講那麼多卻沒有找亞洲人拍」。