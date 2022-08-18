（Q萌呆望史迪奇3D立體一卡通超級療癒，8月24日7-ELEVEN ibon開賣。圖／一卡通公司提供） 近幾年立體造型的儲值卡（原稱電子票證）超夯，創造了不少市場話題。一卡通公司繼去年三眼怪立體造型卡推出造成搶購風潮後，今年再度重磅推出一系列立體公仔造型一卡通。超人氣的史迪奇及Q萌的TSUM TSUM造型一卡通將分別於8月24日及25日上市，迪士尼粉絲們也要筆記開賣時間搶購。首先登場的超人氣外星生物626號實驗品「史迪奇」，Q萌呆望的史迪奇超級療癒，精細監修的外型，連腳趾細節都完美呈現，搭上調皮眨眼張大嘴咬盒的精緻包裝設計，鐵粉們怎能不趕快把他帶回家當寵物。一卡通也首度發行迪士尼另一深受大小朋友喜愛的TSUM TSUM系列立體造型卡，圓滾滾的身材是TSUM TSUM重要特色，首波推出的角色-米奇及米妮，一卡通公司還特別在圓圓的身體上加了點小巧思，除了畫龍點睛的加上了小尾巴，米妮超犯規的花邊裙更是可愛到爆表。一卡通公司表示，TSUM TSUM系列角色很多，之後也會陸續推出其他款人氣角色立體卡，也歡迎粉絲們許願敲碗心目中的最愛。一卡通公司特別表示，今年第四季也將有一系列全新的立體造型卡及超人氣ACG票卡接力推出，粉絲們敬請期待。新登場療癒系立體造型一卡通購買資訊：「史迪奇3D立體造型一卡通」，商品售價：499元/個，預購時間：8月24日上午11點起至8月30日止，預購地點：7-ELEVEN ibon。「TSUM TSUM系列3D造型一卡通」（米奇/米妮，二款），商品售價：450元/個，預購時間：8月25日0時起，預購地點：momo購物網。