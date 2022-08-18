（揪麻吉拿點數，icash Pay舉辦推薦人回饋活動，揪愈多賺愈多。圖／愛金卡公司提供） 根據統計資料指出，2021年消費者行動支付普及率已達7成，愈來愈多民眾於消費時選擇使用行動支付付款，不但快速方便，搭配優惠活動還能再享超值回饋。愛金卡公司旗下icash Pay服務近年來不斷積極拓展通路及新增功能服務，於2022年8月11日起，新增支援綁定8家銀行卡（元大、一銀、玉山、兆豐、華南、國泰、永豐信用卡、LINE BANK簽帳金融卡），於7-ELEVEN門市使用icash Pay綁卡支付消費，最高再享10％回饋。為了讓更多使用者體驗icash Pay最好Pay的方便服務，8、9月更推出一連串新戶好康活動，邀請用戶們一同加入「賺點揪一夏」。賺點密技第一彈，舊戶揪新戶各賺50點，揪愈多賺愈多：8/1～9/30活動期間內，成功推薦1位朋友完成註冊icash Pay成為新戶，新戶需於icash Pay APP「揪麻吉」活動頁面輸入推薦人序號，且不限金額完成任一筆消費，新戶及推薦人皆可獲得50點OPEN POINT回饋（如成功推薦2位可獲得100點，以此類推）。賺點密技第二彈，當月新戶到7-ELEVEN門市消費，不限金額最高贈454點：於8/1～9/30活動期間內首次註冊icash Pay當月新戶，並於活動期間在7-ELEVEN門市、OPEN POINT APP「行動隨時取」、「i預購」以icash Pay不限金額支付，每戶可享100點OPEN POINT回饋（活動總上限1萬戶），而這次特別加碼icash Pay綁定中國信託優惠，新戶綁定中國信託信用卡（或連結中國信託存款帳戶）任刷一筆即贈77點OPEN POINT（綁定信用卡限前15,000名/連結帳戶限前7,000名），活動期間使用icash Pay綁定中國信託信用卡於7-ELEVEN門市消費，不限新舊戶均享10％ OPEN POINT回饋（每icash Pay用戶每月上限200點）。賺點密技第三彈，新戶8月超值星期天，16大通路消費回饋5％：大受好評的「超值星期天」活動於8月份也舉辦新戶專屬回饋，凡於2022年8月首次註冊icash Pay，並於指定星期天活動日在16大通路使用首次註冊之icash Pay帳戶消費，每筆消費即可加碼回饋消費金額之5％ OPEN POINT（活動通路合併計算回饋上限1,000點/活動總回饋上限200萬點）。賺點密技第四彈，7-ELEVEN超值星期天：8/14～9/4連續四週，每個星期天至7-ELEVEN門市使用icash Pay支付購買指定類別商品，單筆滿200元立折25元，滿711元立折100元（單筆折抵上限100元），搭配綁定9大銀行指定信用卡，再享10％回饋。另外，廣受消費者喜愛的合作品牌也一同共襄盛舉，包含生活工場、美廉社、屋馬燒肉等等，最高享13％ OPEN POINT回饋，加入icash Pay就趁現在，揪好友一起賺點數，回饋超多最划算。