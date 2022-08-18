韓國男神玄彬和女神孫藝真從2018年合作電影《極致對決》，到2019年主演電視劇《愛的迫降》後，擦出愛的火花，今年3月舉辦甜蜜婚禮後，沒多久孫藝真又報懷孕喜訊，也減少曝光專心待產；今（18日）孫藝真驚喜透過視訊和粉絲互動，剪了俏麗短髮外，臉也變得圓潤了些，狀況還是好到像仙女一樣美。

日前玄彬才在電影宣傳活動上，提到婚後及準備當爸的感受，「謝謝大家關注，但我沒有因為個人私事而有太大的變化」，他巧妙把重點回歸到電影上，表現出保護家人的態度，讓粉絲很讚賞；驚喜的是，今日微博瘋傳孫藝真在線上粉絲見面會的畫面，被讚是「最美孕婦」。

孫藝真今（18日）驚喜透過視訊和粉絲互動，剪了俏麗短髮外，臉也變得圓潤了些，狀況還是好到像仙女一樣美。(圖/ 摘自推特)

孫藝真擔任形象大使的印尼品牌舉辦活動，在當地抽籤選出30名粉絲能夠和孫藝真視訊互動，及獲得簽名照；畫面中孫藝真似乎為了之後生產，剪去女人味長髮，換了俏麗短髮，身上穿著露肩平口碎花洋裝，坐在椅子上親和力十足地打招呼，整個人洋溢著幸福人妻的氛圍。

而從孫藝真宣布懷孕喜訊後，外界推敲她應該懷孕約4個多月，進入孕中期的她臉上也變得豐腴了些，但還是能看到鎖骨線條，也讓網友都很震驚，「短髮也很漂亮」、「幸福準媽媽，好美啊」、「胖一點比較好看耶」、「好想趕快看到孫藝真和玄彬的寶寶喔」。