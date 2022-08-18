柬埔寨詐騙事件頻傳，曾多次拍片踢爆詐騙內幕的YouTuber「好棒Bump」黃煦傑槓上外交部。針對外交部多次呼籲「切勿以訛傳訛」，Bump發布最新影片，要求外交部長吳釗燮出面解釋，未來政府對於台灣受害者的政策是什麼，最後Bump更發表不自殺聲明，坦言自己已收到無數的恐嚇、壓力。

Bump指控年初在杜拜救援「豬仔」林姓男子時，遭駐地辦事處拖延，更多次被稱「切勿以訛傳訛」，因此找出林男分享當時情況。Bump強調，自己去年9月就開始進行救援，就是因為受害者家屬找上外交部時，外交部根本不在乎，「從頭到尾就只是我比你們在乎這些人而已」。

Bump坦言其實自己只是懦夫，「我已經收過無數的恐嚇了」，甚至有黑道直接押著槍找上他的YouTuber好友烏鴉問，「你不是跟Bump很好？他住哪？」害怕自己哪天可能被開個2槍就死了，但當他被許多人請求後，還是決定公開這些詐騙資訊，提醒國人注意不要落入詐騙陷阱。

Bump提到，現在他已經揭露網路投資、黑網、殺豬盤、感情詐騙、水軍公司等各式詐騙手法，「我已經知道他們就是早就想弄死我了…」，強調這些反詐騙原本應該是國家該做的事，自己對得起國家、社會、支持他的人，也對社會帶來正面影響。

最後Bump發出聲明，「各位台灣人民，今天的我就是明天的你們，我不會去自殺，我不會去做任何自己殘害自己的事情，我非常珍惜生命，但是如果我哪天出了任何事情，請你們知道，今天的我就是明天的你們。」