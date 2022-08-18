知名藝人、歌手以及演員艾成昨(17日)早上10時許在蘆洲捷運站三號出口被發現疑似墜樓，現場無生命跡象，明顯死亡，目前警方正在釐清詳細的死亡原因。消息一出讓許多演藝圈好友痛心錯愕，親友緊急關閉艾成的粉專，今(18日)再度開啟，將每天發布其創作歌曲，為粉絲歌唱追憶。

歌手艾成的粉專因經紀公司決策暫時關閉，今（18日）下午4點50分重新開啟，並發文：「鳳凰藝能決定重啟粉專，每天將播送艾成心愛的歌曲，在此也歡迎粉絲、好友留下對艾成的想念，讓話語繫上翅膀，傳達我們對他無盡的思念 !」照片特意選了艾成在舞台上高歌的模樣，他閉眼歌唱神情認真。

許多粉絲湧入留言：「大家也請別再指責王曈，她比任何人都難過，希望你在天上也能盡情的唱歌，表演，你在人間的功課已經做完，希望你很開心快樂的飛翔，永別了」、「很欣賞你愛一個女孩如此專情。心疼你從異鄉來到台灣發展，我們都知道你很努力了」、「常常看你直播唱歌，很喜歡聽你唱歌，以前也常看你去你海南雞飯店走走，跟客人聊天，真的很愛唱歌的你～」、「那天還在看你的線上直播唱歌，真的非常好聽，我還線上留言，沒想到幾天後看到這種憾事，我心裡好難過喔～」、「從超偶一路看著你⋯覺得你唱歌好聽，很努力又有才華，願你在主的懷裏安息自在！」、「超偶時期被你天真又開朗的個性吸引~每個禮拜都守在電視機前聽你唱歌~總決賽還全家出動上台北現場為你加油打氣~」，許多網友紛紛貼出與艾成共同的回憶來思念他，留言區網友都誠摯地送上哀悼。

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