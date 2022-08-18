林佳龍今晚出席新北市平地原住民議員蘇錦雄舉辦的「新北大翻新 議員逗陣拚」活動。（王揚傑攝）

民進黨新北市長參選人林佳龍今（18日）晚出席新北市平地原住民議員蘇錦雄舉辦的「新北大翻新 議員逗陣拚」活動，林佳龍細數他過去在行政院新聞局長、台中市長、交通部長任內，對原住民族的貢獻，爭取新北市原住民族的支持。

林佳龍說，新北市有5萬7000名原住民市民，過去長期以來我非常重視原住民族的權益，在擔任行政院新聞局長時，全力推動原住民電視台，後來當台中市長有很多創舉，包括成立「和平專案」，照顧原住民朋友，以及原住民食物銀行、第一所實驗學校博屋瑪國小等，另為對65歲以上的長輩補助裝假牙，原住民族55歲即可；交通部長任內大力推動原住民文化觀光及「原住民族神話故事館」。

林佳龍強調，他在行政院新聞局長、台中市長、交通部長期間已累積很多經驗，所以擔任新北市長馬上就能上手，他會和立委蘇巧慧、新北市議員蘇錦雄等人組成最強的原住民族朋友的服務團隊。

林佳龍表示，台灣是個民主社會，各種聲音我們都應該聽到，透過擴大原住民族在台灣民主政治的發聲，成為台灣多元文化最特殊的一部份，新北市有400萬人口，是台灣最大的直轄市，用原住民文化來做國際交流，可說是最具吸引力。