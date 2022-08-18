土耳其總統艾爾段(Recep Tayyip Erdogan)抵達烏克蘭西部的利沃夫(Lviv)，烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)到場迎接，隨後將進行會談。
艾爾段會在利沃夫停留一天，澤倫斯基將在波托基宮(Potocki Palace)舉行雙邊會晤，兩國領袖將從戰略夥伴關係層面上商討兩國的互利關係。而在雙邊會談結束後，還將稍早已抵達的聯合國秘書長古特雷斯(António Guterres)，再舉行三邊峰會。
土耳其總統府的新聞稿稱，艾爾段、澤倫基和古特雷斯，將討論如何以外交手段結束俄烏戰爭，並且要維護烏克蘭糧食出口的順暢機制。
土耳其在俄烏戰爭有扮著一個微妙的角色，在戰爭爆發前，艾爾段與俄國總統普丁關係很好，各種商業合作不斷。但是戰爭爆發後，土耳其的TB-2無人機又成為戰爭初期烏克蘭抗擊俄軍的主要利器，俄國曾多次要求土耳其不再供應TB-2，土耳其堅定的拒絕了。
7 月 22 日，土耳其與聯合國、俄羅斯和烏克蘭在伊斯坦堡簽署了一項協議，將重新開放3個烏克蘭黑海港口：敖德薩(Odessa)、伊利喬夫斯克（Chernomorsk）、尤芝尼（Yuzhny），以出口烏克蘭榖物。
據聯合國稱，古特雷斯還計劃訪問烏克蘭港口城市敖德薩，以觀察三邊會議後的糧食運輸情況。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。