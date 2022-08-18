法國皇室御用珠寶CHAUMET繼上月於巴黎凡登廣場（Place Vendome）12號總店首展之後，年度珠寶系列海外巡展首站即來到台灣，隨著國內藏家需求增溫，秋季頂級珠寶展加碼，總計逾140件、總價達13億元。

全球疫情一波波來襲，國際頂級珠寶品牌在近二年半來在台珠寶展逐季加碼，年年業績雙位數成長，且隨著疫情趨緩，台北包括麗晶精品8月底封館之夜、9月1日台北101國際珠寶腕表大賞皆將陸續登場，包括CHAUMET等頂級珠寶品牌均備足貨源，因應貴客需求，據悉，CHAUMET全台五店、近三年來業績增長三倍，近期更因上月韓星宋慧喬出席巴黎展造成話題，加上熱播韓劇「黑話律師」女主潤娥配戴親民系列Jeux de Liens也掀起年輕人追捧，101店更採限量人流進駐選購。

CHAUMET自即日起至21日於台北北師美術館舉行的「Ondes & Merveilles de Chaumet」頂級珠寶展，141件作品中有53件隸屬7月甫在巴黎發表的「Ondes & Merveilles」全新頂級珠寶系列，透過3大篇章、10個子系列展現罕見的海洋主題風貌，其中經典的冠冕系列還是國內貴客注目焦點。