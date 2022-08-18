大陸中央氣象台、《重慶日報》用戶端 18日消息，45℃，重慶北碚又創造了新的紀錄。明天（19日），副熱帶高壓再度加強西伸，牢牢掌控長江中下游地區，極端酷熱天氣反撲，預估上海明後天40℃又將返場。

45℃破了北碚本站的歷史極值，也是本輪高溫國家觀測站出現的最高氣溫紀錄。但並不是大陸國內最高氣溫紀錄，畢竟還有「變態熱」的新疆吐魯番，最高氣溫接近50℃。

8月18日，重慶市氣象台繼續發布「高溫紅色預警信號」，這是今年以來的第八個紅色高溫預警。

預計8月18日至20日，渝中、沙坪壩、大渡口、江北、九龍坡、南岸、兩江新區、重慶高新區、渝北、北碚、巴南、潼南、合川、大足、銅梁、璧山、榮昌、永川、江津、綦江、萬盛經開區、南川、長壽等行政區、墊江縣、涪陵區、豐都縣、忠縣、梁平區、萬州區、開州區、雲陽縣、奉節縣、巫溪縣、巫山縣、武隆區、彭水縣海拔600米以下地區及城口縣、石柱縣部分河谷地區，日最高氣溫將升至40℃以上；黔江區、酉陽縣、秀山縣平壩河谷地區日最高氣溫將升至37℃以上。

無獨有偶，今年7月10日出現今年首個40℃高溫，刷新上海有氣象記錄以來40℃高溫最早出現紀錄；7月13日最高氣溫達40.9℃，平徐家匯站氣溫歷史最高值；目前40℃以上高溫已達6天，創年極端酷熱天數最多紀錄。

上海氣象部門解釋，今年的高溫這麼多、這麼猛，直接原因是今年的副熱帶高壓異常強盛且穩定，如同磐石般橫臥在四川盆地到長江中下游地區，副高北側冷空氣無法順利南下，副高南側的熱帶氣旋（颱風）無法北上，導致長江中下游一帶持續晴熱少雨天氣。加上副熱帶高壓控制下，大氣以下沉氣流為主，強烈的下沉增溫作用，也使得近地面氣溫居高不下。

未來3~4天，副熱帶高壓巋然不動，上海的高溫熱浪天氣將會持續至8月23日，8月20日的最高氣溫仍有可能達到40℃。持續高溫積聚大量能量，容易引發午後熱雷雨，防暑降溫的同時需注意防範強對流天氣。