1名機車騎士日前撞見前方1輛轎車隨意扔垃圾，對方打開車窗大力朝外丟紙盒，騎士最後看不下去上前撿起垃圾「丟到行李箱上」。（翻攝自YouTube）

這「物歸原主」的舉動太值得效法！1名機車騎士日前撞見前方1輛轎車隨意扔垃圾，對方打開車窗大力朝外丟紙盒，後方騎士看不下去上前撿起垃圾「丟回行李箱上」，影片曝光網友紛紛留言「無法想像白車車主東西不見有多緊張，好險有你幫忙放回去，看了好溫暖」、「台灣人真的都純樸善良，拾金不昧」。

YouTube頻道「WoWtchout 地圖型行車影像分享平台」日前分享一段影片，1亮白車三菱汽車在路上，副駕駛座突搖下車窗，接著車內突然丟出1個大型紙類垃圾，丟的力道相當強勁，垃圾當場被扔在路邊，而這幕全被後方的騎士給撞見，而當時剛好在等紅燈，騎士做出相當「英勇」的行為。

1名機車騎士日前撞見前方1輛轎車隨意扔垃圾，對方打開車窗大力朝外丟紙盒，騎士最後看不下去上前撿起垃圾「丟到行李箱上」。（翻攝自YouTube）

該騎士索性上前撿起垃圾，再網前騎一小段距離後，直接把垃圾丟在白車行李箱上方，事後他PO出影片說「物歸原主，車子亂丟垃圾，好心幫他放回車上」，影片1天內累積22萬次觀看次數、8百多則留言。

網友紛紛留言「無法想像白車車主東西不見有多緊張，好險有你幫忙放回去，看了好溫暖」、「太溫馨了，撿到東西不據為己有的精神值得大家學習」、「最後丟回去太療癒，值得每天重複觀賞」、「很可以欸，就是需要這樣的人，把垃圾還給垃圾」、「台灣人真的都純樸善良，拾金不昧、物歸原主」、「台灣就是缺乏你這種熱心幫助的民眾」、「太帥了，還能剛好卡在尾翼上，希望他能順利一路帶回家」。