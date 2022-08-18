如果台大國發所論文抄襲醜聞，是林智堅的政治汙點；那麼，牽動本土疫情爆發的3＋11決策，無疑是陳時中難以迴避的黑歷史。但，當個人誠信破產，林智堅選擇退選桃園；反觀喊出「我來負責」的陳時中，卻先是戀棧不退，等到確診、死亡居高不下又落跑選北市，被追問責任又拿監察院當擋箭牌。昨有莊國榮的哭著找媽媽，今有陳時中的哭著找花媽，沒肩膀的醜態，真是寫下政客的新標準。

去年4月，指揮中心宣布國籍航空機組員檢疫措施鬆綁為「3＋11」，沒多久華航諾富特飯店爆發群聚，緊接著萬華阿公店、蘆洲獅子會接連淪陷，經基因定序確認皆與諾富特相同，也讓3＋11普遍被質疑是破口。

眼見疫情飆升，當陳時中被追問決策過程，卻是辯稱會議非他主持，甚至甩鍋給副指揮官陳宗彥；直到媒體踢爆陳宗彥當天不在場，陳時中才又改口認了會議由他主持，還稱「我來負責」。

然而，事後陳時中卻又翻臉不認帳，一方面堅稱3＋11與800多人死亡沒關係；另方面，又由衛福部次長石崇良定調萬華是破口。直到今年7月轉戰北市長，才又跑到萬華改口說「以前的用詞不精確，我必須誠實道歉。」

如果此次致歉，不是為了選票，而是真心替萬華人感到委屈，那麼，打臉昨天的自己的陳時中，面對3＋11，恐怕不能再虛與委蛇。

因為，依「陳部長」的邏輯，先前之所以堅稱「3＋11不是破口」，是因「萬華才是破口」；但，此時此刻的「陳參選人」，既然敢宣稱「萬華不是破口」，那麼，請問什麼才是破口？依照「陳部長」的邏輯，當「陳參選人」向萬華道歉的同時，不就等於認3＋11確實是破口，不是嗎？還是陳時中的病毒跟中共導彈一樣，會從太空跑來？

2007年，教育部主秘莊國榮為了拆「大中至正」匾額，怒嗆時任北市長郝龍斌「讓你哭著回去找媽媽」。如今，說好要負責的陳時中，如果沒有林智堅的裸退勇氣，也不想被譏笑是哭著跑到監院找花媽，那麼，相信只要你一句話，王必勝下午2點記者會隨時能公布會議紀錄。如果做不到用事實說明真相，用行動展現負責，就別怪選民怎麼看這位防疫的負心漢。