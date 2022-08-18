好萊塢女星安海契（Anne Heche），日前發生嚴重車禍，開車外出時突失控衝撞民宅，導致車子當場起火，而她也緊急送醫搶救，無奈6天後宣告腦死，之後家屬按照她遺願捐出器官後拔管，正式與世長辭，今(18日)法醫公布解剖報告，她的真正死因也出爐。

綜合外媒報導，根據洛杉磯郡法醫檢驗部門，安海契車禍當下因「鈍性創傷」導致胸骨骨折，但這並非是主要死因，法醫解剖後，她確切死因為吸入性損傷以及熱灼傷，被判定為意外死亡，等於她若沒遇到火燒車，可能還有存活的機會。

安海契日前駕駛的車輛，先失控撞進停車場後又撞進附近民宅，導致車輛當場起火，她還在燃燒的車輛內受困半小時，緊急送醫搶救，但她受到嚴重的缺氧性腦損傷，入院後處於昏迷狀態，需靠呼吸器維持生命，之後被醫師宣判腦死，最後按照她生前願望，12日拔管捐出器官。

安海契曾演出電影《桃色風雲搖擺狗》、《六天七夜》、《火山爆發》等作品，也和強尼戴普、艾爾帕西諾等男星合作過，是90年代當紅女星。