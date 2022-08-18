需要體力、耐力、毅力的斯巴達障礙跑，近幾年引入台灣，由於大人、小孩都能挑戰，逐漸成為運動新浪潮，甚至有許多鐵人三項、路跑好手都轉戰加入斯巴達障礙跑的行列，甚至積極爭取成為取代新五項運動中的馬術項目，朝進入奧運努力。

為了避免虐待動物爭議，去年國際現代五項總會（UIPM）宣布將由馬術、擊劍、射擊、賽跑、游泳組成的新五項運動中的馬術比賽項目取消，計畫以另一項運動取代馬術，近期國際現代五項總會正考慮由「障礙跑競賽」（Obstacle Course Racing，簡稱OCR）取代馬術。

國際現代五項總會在今年6月底於土耳其舉辦了第一次測試賽，8月6日、7日也在菲律賓完成了第二次測試賽，兩次測試賽結束後，國際現代五項總會將對提交給國際奧林匹克委員會（IOC）的提案進行投票，假如投票通過，障礙跑競賽會在2024巴黎奧運後成為第5個現代五項項目，並可能在2028洛杉磯奧運中首度亮相。

消息一公佈，全世界障礙跑競賽運動好手們都非常期待，包括國際障礙賽賽跑領導品牌「Spartan Race」的支持者，而台灣也有許多熱愛障礙賽跑的「斯巴達勇士」，希望有機會代表台灣參賽，藉由這項需要體力、耐力、毅力的運動競技，讓世界看到台灣的實力與韌性。

斯巴達障礙賽跑台中場將於今年10月15、16日於台中大肚山舉辦，賽事地點為全新場地「白陽山休閒農場」，並預告路徑更陡峭、強度更高，賽道比去年更艱難許多，同時該地風景非常壯麗，讓大家在揮汗比賽的同時，也能體會台中大肚山景緻之美，享受一場「度假型的比賽」。

斯巴達障礙跑需要要體力、耐力、毅力，但男生、女生、小朋友都可以挑戰。（寬寬整合行銷提供）