皆大歡喜的選情？年底九合一選舉逼近，民進黨、國民黨、民眾黨各有算盤。媒體人黃暐瀚分析指出，民進黨只要拿下桃南高三都，六都就比2018成長五成，新竹市相對沒那麼重要。國民黨只要台北桃園至少一都勝選，六都過半也可滿意。民眾黨若拿下新竹市，就首次有市長產生，若黃珊珊贏台北更是大勝，藍綠白有機會演成各自達標的結局。

黃暐瀚今(18日)以「藍綠白，都開心？」為標題在臉書發文寫道：「那天趙二虎跟姜午陽去搶官糧，跟太平軍打得難分難解，陷入苦戰。一旁觀望的龐青雲，以手擋刀、以身作則，告訴了姜午陽一個戰場上的道理『打蛇打七吋、擒賊先擒王』。把帶頭的太平軍將領給砍了，官糧自然就到手了，不用屠盡所有官兵。」這是電影《投名狀》的劇情內容。

黃暐瀚指出，年底選戰是選縣市長，藍綠看的卻都是2024，各有打算，各自達標。先談綠營。2018年民進黨全台只選了贏六縣市：「桃園、台南、基隆、新竹、嘉義、屏東」。如果這次桃園能拿下（張鄭目前五五波），那六都就贏三都（桃南高），蔡主席等於「六都業績成長50%」（兩席變三席），開心達標！至於新竹市最後有沒有贏？就變得不是那麼重要。

再說藍營。國民黨主席朱立倫選黨主席時，曾發下豪語「六都要過半、目標16席」！只要台北桃園二擇一勝選，那麼藍營六都就真的過半！也算達標，主席繼續幹，放眼2024。

至於第一次參加縣市長選戰的民眾黨，眼前兩個想望，是台北黃珊珊跟新竹高虹安。（桃園、宜蘭基本困難）如果新竹高虹安勝選，等於是民眾黨第一次有「市長」產生，台北市議員基本上，選上三席問題不大，就能在台北市議會，創建黨團，柯文哲是希望六都都有黨團，但沒那麼容易，現在最有希望幫民眾黨攻城掠地的縣市，就是新竹市。」

也就是說，眼前，新北台中，國民黨勝券在握；台南高雄，民進黨想輸都難；台北桃園是三黨決戰點，如果黃珊珊勝，就是民眾黨大贏！如果蔣萬安勝，就是朱立倫續命！如果陳時中勝，那蔡總統「喊水ㄟ結凍」，賴清德想選2024，得看蔡總統心情。黃暐瀚結論：「或許最後，藍綠白各取所需，各自達標，全都開心。」