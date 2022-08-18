如果最好的兄弟突然變成姊妹，你會如何應對？一名男網友表示，自己從小的拜把兄弟，突然宣告「愛穿女裝、喜歡男生」，雖然他認為兄弟的性向無關兩人的友誼，但又感受到對方似乎對他別有用心，不但邀他過夜，甚至還幫他夾菜，情急之下原PO只好發文求助，而網友也提供了不傷感情的應對方法。

原PO在臉書「匿名公社」發文表示，自己從小有一個拜把兄弟，兩個人感情要好的程度足以坦誠相見，不過某日，兄弟卻突然分享了內心深處的秘密：「他喜歡穿女裝，愛男生」。

對此，原PO並無多餘的想法，直說「無論你是男是女，咱們兄弟情是不可能改變的」，語畢，還給了兄弟一個大大的擁抱。不料，自從兄弟揭開秘密後，居然三不五時就會傳自己穿著女裝的照片給原PO，而原PO也給予正面評價：「比女人還像女人」。

直到最近原PO突然感覺不太對勁，兄弟時常邀請他到家裡打電動，有時玩太晚更會留他過夜，「還有一起出去外面吃飯時，會幫我夾菜到碗裡面」，原PO對於兄弟倆過去前所未有的相處模式，似乎感到相當茫然，因此決定上網發文尋求建議。

而貼文曝光後，網友紛紛留言，「發現事態逐漸母湯」、「趕快交個女友讓他死心」、「真正的兄弟會在你需要女人的時候，做你的女人」、「男上加男！好兄弟一生一起走」、「事情開始變得男以理解」。

不過也有人認真給出建議，認為如果沒有愛，還是要和對方講清楚，避免誤會，「要講清楚吧？讚美的方面自己要斟酌，不要給對方有期待的感覺」、「直接點就說自己是硬邦邦的直男，希望對方永遠當自己的好朋友」、「難得有能分享小秘密的人，當然會忍不住一直想找你，畢竟他也不能跟別人聊這個」。