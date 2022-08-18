大眾耳熟能詳的歌曲〈杯底不可飼金魚〉，作曲者為作曲家呂泉生，而作詞人並非呂泉生，而是戲劇家陳大禹，呂泉生的家屬也公開發表聲明，正名作詞人為陳大禹，並表示將清查歌詞版稅後，全數歸還給陳大禹的後人。
聲明稿中指出，從近日蟲膠唱片收藏家潘啟明提出〈杯底不可飼金魚〉的歌單文物，可證明此曲作詞者，「身為呂家家屬，我們將向隸管版權事務之著作權集管協會撤回呂泉生〈杯底不可飼金魚〉之歌詞版權登記，並表明歌詞著作人為陳大禹。」
聲明稿表示，有關呂家過去溢領之〈杯底不可飼金魚〉歌詞版稅，「將在詳細清查數額之後，全數歸還予陳大禹先生後人。如有仁人君子知悉陳大禹後人聯繫方式，敬請私訊告知，不勝感激。」
呂泉生的家屬指出，目前市售之〈杯底不可飼金魚〉歌譜，共收錄在中國音樂書房發行之《呂泉生歌曲精華集，同聲合唱》，與樂韻出版社發行之《呂泉生歌曲集3創作合唱曲同聲篇》、《呂泉生歌曲集4獨唱曲》中。「我們將委請出版社以貼條方式，在尚未售出的樂譜著作人處，貼上『陳大禹 詞』之名條，以為補救，俟下版新刷時，重新排版付梓。」
聲明稿中也詳述作詞人不以「陳大禹」之名的原因，是時代悲劇，「陳大禹先生因其左翼立場不見容於1949年瀰漫整肅匪諜風氣之台灣，在『四六事件』爆發後被執政當局列入黑名單，遂於4月中旬（按：即〈杯底不可飼金魚〉1949年4月18日首演前夕），悄然從基隆搭船，經香港返回中國大陸。（見：邱坤良教授作《漂流萬里：陳大禹》，文建會2006年出版，頁104-105。）但呂泉生卻在白色恐怖下，面臨是否會因與陳大禹先生之詞曲合作關係，陷入牢獄之災、性命之憂的處境。在呂泉生有生之年，我們從未聽他提過『陳大禹』三字，但直到他晚年移居美國，仍對白色恐怖心存莫大之恐懼，過去我們不明所以，而今終於瞭然。」
如今，隨著證明文物之提出，呂泉生的家屬表示，將〈杯底不可飼金魚〉一曲之作詞版權歸還給陳大禹先生後人，並為其正名，「讓過往的歷史各得其所；但亦期望社會大眾能以同理之心，體諒呂泉生當年處境之不易，讓逝者獲得安寧。」
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