大眾耳熟能詳的歌曲〈杯底不可飼金魚〉，作詞人為陳大禹，呂泉生的家屬透過資深音樂人陳員外臉書公開發表聲明正名作詞人為陳大禹。（摘自臉書）

大眾耳熟能詳的歌曲〈杯底不可飼金魚〉，作曲者為作曲家呂泉生，而作詞人並非呂泉生，而是戲劇家陳大禹，呂泉生的家屬也公開發表聲明，正名作詞人為陳大禹，並表示將清查歌詞版稅後，全數歸還給陳大禹的後人。

聲明稿中指出，從近日蟲膠唱片收藏家潘啟明提出〈杯底不可飼金魚〉的歌單文物，可證明此曲作詞者，「身為呂家家屬，我們將向隸管版權事務之著作權集管協會撤回呂泉生〈杯底不可飼金魚〉之歌詞版權登記，並表明歌詞著作人為陳大禹。」

聲明稿表示，有關呂家過去溢領之〈杯底不可飼金魚〉歌詞版稅，「將在詳細清查數額之後，全數歸還予陳大禹先生後人。如有仁人君子知悉陳大禹後人聯繫方式，敬請私訊告知，不勝感激。」

呂泉生的家屬指出，目前市售之〈杯底不可飼金魚〉歌譜，共收錄在中國音樂書房發行之《呂泉生歌曲精華集，同聲合唱》，與樂韻出版社發行之《呂泉生歌曲集3創作合唱曲同聲篇》、《呂泉生歌曲集4獨唱曲》中。「我們將委請出版社以貼條方式，在尚未售出的樂譜著作人處，貼上『陳大禹 詞』之名條，以為補救，俟下版新刷時，重新排版付梓。」

聲明稿中也詳述作詞人不以「陳大禹」之名的原因，是時代悲劇，「陳大禹先生因其左翼立場不見容於1949年瀰漫整肅匪諜風氣之台灣，在『四六事件』爆發後被執政當局列入黑名單，遂於4月中旬（按：即〈杯底不可飼金魚〉1949年4月18日首演前夕），悄然從基隆搭船，經香港返回中國大陸。（見：邱坤良教授作《漂流萬里：陳大禹》，文建會2006年出版，頁104-105。）但呂泉生卻在白色恐怖下，面臨是否會因與陳大禹先生之詞曲合作關係，陷入牢獄之災、性命之憂的處境。在呂泉生有生之年，我們從未聽他提過『陳大禹』三字，但直到他晚年移居美國，仍對白色恐怖心存莫大之恐懼，過去我們不明所以，而今終於瞭然。」

如今，隨著證明文物之提出，呂泉生的家屬表示，將〈杯底不可飼金魚〉一曲之作詞版權歸還給陳大禹先生後人，並為其正名，「讓過往的歷史各得其所；但亦期望社會大眾能以同理之心，體諒呂泉生當年處境之不易，讓逝者獲得安寧。」