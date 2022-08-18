前新竹市長林智堅退選桃園市長後，外傳會入閣一事，前立委沈富雄直言，這問題太可笑了！「那亂講的！那些人太好笑了！」他也勸林智堅，如果聰明，「就要看破政治這條路」！

前新竹市長林智堅因為台大國發所碩士論文被認定抄襲並且撤銷碩士學位，而退選桃園市長，蔡英文總統挺林智堅「戰清白」，但教育部稱並未接到林智堅申訴。

對此，前立委沈富雄18日在《POP撞新聞》節目中認為，林智堅如果有普通常識，現在是要收「爛尾樓」，趕快拆掉。所以他要「不動聲色、不出現、不講話」是最好的，也不會被別人說怎不「戰清白」，因為「不了了之」也可以。

前立委沈富雄。（本報資料照，王英豪攝）

沈富雄公開勸導，林智堅如果聰明，「就要看破政治這條路」。主持人問，「你認為他在政治這條路沒有前途？」「我認為是」，沈富雄分析，如果民進黨選輸，就沒有林智堅了；就算贏了，下一波掌權者會想到讓林智堅回來的可能性不大。

主持人追問，現在有人認為林智堅會入閣？沈富雄笑稱「那亂講的！那些人太好笑了！」沈並以羅文嘉為例，羅文嘉對黨或是阿扁的貢獻，要比林智堅大，也沒有這些汙名，羅文嘉今天在哪裡？一旦偏離「被寵、被愛」的正軌，就很難回來。

沈富雄強調，這問題太可笑了！