關務署台北關表示，8月15日於桃園國際機場查獲泰國來台的外籍旅客，企圖以託運行李方式，夾帶33顆受精禽鳥蛋走私入境。由於泰國屬禽流感疫區，該等疫區國家之活體禽鳥或生鮮禽鳥蛋皆禁止輸入。

所查扣的受精禽鳥蛋已移由行政院農業委員會動植物防疫檢疫局檢測及鑑定中。本案旅客涉嫌違反動物傳染病防治條例，亦可能違反野生動物保育法，相關刑責將由內政部警政署航空警察局繼續偵辦。

台北關說明，泰國為高原性家禽流行性感冒疫區，依據動物傳染病防治條例第41條規定，擅自輸入疫區之應檢疫物者，處7年以下有期徒刑，得併科300萬元以下罰金；又如輸入動物屬行政院農業委員會林務局公告之保育類野生動物，依野生動物保育法第40條規定，處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科30萬元以上150萬元以下罰金。

台北關呼籲旅客或隨交通工具服務之人員進入國境，切勿攜帶活體禽鳥及禽鳥蛋，以免觸法。有關應施檢疫之物品及禁止輸入之疫區國家名單及野生動物保育類產製品，請至行政院農業委員會網站。