走在路上若看到俊男美女，很多人都會忍不住多看幾眼，有網友最近在PTT表特版分享瑜伽褲妹子的辣照，養眼的好身材連路邊的大叔都在偷瞄。

PTT表特版是著名的正妹發源地，一名網友17日以「瑜伽褲妹子」當標題發文，照片中，留著黑長直髮的妙齡女子身穿白色貼身上衣，天鵝頸、直角肩和美胸曲線一覽無遺，短版的設計也大秀螞蟻腰，幾乎找不到一絲贅肉。

下身部分，妙齡女穿著水藍色的瑜伽褲，勾勒出蜜桃臀、鉛筆腿，身材的優勢再度展現，令人看得賞心悅目，路上的回頭率超高，就連路過的禿頭大叔都忍不住行注目禮，誠實的反應剛好被拍下。

大叔偷看瑜伽褲妹子，當場被拍下。（圖／翻攝PTT）

瑜伽褲正妹的辣照曝光後，被眾多網友推爆：「第一張大叔眼神完全被抓到」、「大叔誠實，真男人」、「這種褲子專業的都知道看哪」、「穿這種當然是這種視線」、「這誰忍得住」、「快被後照鏡的大叔笑死了」、「門呢？」

不過，也有網友反推，直言：「我只好奇脖子到底是不是修圖的…」、「可以請塑膠人放過表特ㄇ」、「主角是大叔才對」、「大叔救了這篇」。