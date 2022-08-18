女星歐陽靖是以模特兒身分出道，近幾年來專注投入慢跑運動，平時的她常在社群分享生活，由於歐陽靖的皮膚天生就白，在社群透露因此她從小就會被誤會甚至是取笑，更被青春期同學嘲笑是「泡水三天的浮屍」，直到最近她搬回南部生活，結果曬成「馬來貘」，不過她也直言無論何種外觀，只要健康就好。

近期，歐陽靖在社群透露，因為天生皮膚白，讓她從小就被同學嘲笑：「演殭屍都不用擦粉耶」、「農曆七月晚上出門會嚇死人」，且皮膚白顯胖，不只被青春期同學譏笑成是「泡水3天的浮屍」，身上有斑還被說是「屍斑」，就連上課中的老師，中途認為她貧血、快暈倒，都會頻頻問她「還好嗎？」

歐陽靖表示，她曾非常討厭自己的膚色，因此勤勞曬過太陽，結果不但曬出來的顏色髒髒的、長出一堆斑點，還被皮膚科告誡不要曬太陽，否則以她身體容易罹患皮膚癌。想不到，後來她搬到南部後，常騎機車去接送小孩，她竟然會因此無意曬黑，「只是曬成上半身黑、下半身白的馬來貘了！」不過她很滿意這樣的狀態，因為這是她在台南生活的印記，並說到「我很喜歡當下的自己！」

最後，歐陽靖也說道，她認為沒有什麼一白遮三醜這種事，皮膚白也不代表不健康，也不認為每個人都「必須」喜歡與認同自己的原生皮膚跟體型。她覺得無論是想要纖細的身材、想要肌肉線條、想要變白，只要是健康的方式去追求自己想要的外型，沒有什麼不好的，「即使做整形手術、改變性徵也都沒有什麼不好，我認為每個人都有權利去追求自己想要成為的樣貌，旁人無需多言。」