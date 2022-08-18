澎湃新聞18日報導，7月以來江南、江淮、江漢及川渝等地降水偏少，氣溫偏高，高溫天氣持續時間長、極端性強，氣象乾旱迅速發展。據8月18日氣象乾旱監測，江蘇南部、安徽南部、湖北西部、浙江大部、江西、湖南、貴州大部、重慶、四川大部、西藏中東部等地存在中度以上氣象乾旱，局地特旱。

預計未來3天，上述旱區仍維持高溫少雨天氣，氣象乾旱將持續發展。中央氣象台18日18時發布氣象乾旱黃色預警。這也是中央氣象臺今年發佈的首個氣象乾旱預警。

當前正值秋糧作物生產關鍵期，高溫疊加乾旱給農業帶來挑戰，多位專家建議農業生產應及時做好田間管理，並通過覆蓋遮陽網等各項措施避免陽光直射，減輕高溫灼傷等傷害。

高溫乾旱致秋糧、經濟作物受到不同程度影響

「高溫少雨導致部分地區旱情顯現發展，影響著秋糧作物生長發育和經濟林果生產。」大陸國家氣象中心高級工程師鄭昌玲18日說明，高溫天氣不利於一季稻開花授粉和灌漿、玉米抽雄吐絲、晚稻返青分蘗和棉花開花結鈴。目前，安徽中南部、湖北西部和南部、江西北部、四川盆地東部等地的一季稻、玉米等秋糧作物生長均受到不同程度影響。

在江南茶葉生產區，晴熱少雨帶來輕至中度高溫熱害，局地茶樹發生日灼。浙江省氣候中心正研級高級工程師金志鳳介紹，在浙江省，部分幼齡茶園以及修剪過晚、枝條綠葉層不足的茶樹品種受到較大影響，受災嚴重。同時，江南部分地區水果出現裂果、落果、日灼傷害等現象。

高溫天氣同樣給水產養殖帶來挑戰。武漢區域氣候中心正研級高級工程師萬素琴表示，目前在湖北區域內，水產養殖正面臨高溫帶來的缺氧困境。「尤其是中午至日落前這段時間，表層水溫超過溫水性魚類忍受臨界溫度，魚蝦蟹攝食、生長受到影響。水溫高，水體溶氧率下降，魚池易出現缺氧泛塘。」

高溫「烤」驗下，農業該如何應對？江西省柑橘氣象服務中心正研級高級工程師李迎春表示，高溫天氣下，需要加強田間管理，提升服務精細度。柑橘日灼嚴重程度與品種、地勢、設施等有關，開展滴灌、噴灌、噴施防曬劑的果園，日灼現象偏少。

浙江省新昌縣氣象局局長婁偉平建議，茶樹、果樹、蔬菜可在行間鋪草，從而降低地溫、減少土壤水分蒸發。有條件的可在茶果園、菜地裏架棚，棚頂覆蓋遮陽網，有效避免陽光直射，減輕高溫灼傷。

重慶市氣象科學研究所副科長武強則建議，高海拔尚未收穫的水稻田應盡可能調用水源及時補水，以水調溫，必要時在中午前後噴灑清水降溫。葉面噴施磷鉀肥，增強植株的耐熱性。高溫過後可噴施磷酸二氫鉀溶液或植物生長調節劑等，促進籽粒灌漿，提高結實率和千粒重。