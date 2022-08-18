匯豐銀行最新報告預測，2030年前新加坡百萬富翁占全國成年人口比例將達13.4％，超越中、美且高居亞太之冠，屆時台灣百萬富翁比例也將達到10.2％，同樣超越中、美並排名亞太第四。

匯豐銀行最新報告《亞洲財富崛起》針對15個亞太經濟體進行財富統計，依照個人現金存款、證券投資及房地產價值來估算個人財富，結果顯示去年新加坡個人財富價值達到100萬美元的人口比重達到7.5％，在亞太地區僅次於澳洲的8％。

匯豐銀行預期2025年前新加坡百萬富翁比重將增至9.8％，並在2030年前達到13.4％，取代澳洲成為亞太地區百萬富翁比例最高的國家，高過美國的9％、日本的7.2％及大陸的4.4％。

2030年亞太地區百萬富翁比重排名前四大的經濟體除了新加坡之外，依序是澳洲、香港及台灣，比重分別是12.5％、11.1％及10.2％。報告顯示去年台灣百萬富翁人口比重仍在5.9％，也就是說該比重將在10年內增加將近1倍。