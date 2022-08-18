港股2022年至今最大公開發行案即將來到，中國中免在18日截止招股，確定發行價定為158港幣，集資162.4億港幣。
綜合媒體報導，大陸最大免稅店營運商中國中免將每股定價為158港幣，為此前披露的143.5港幣～165.5港幣招股價區間的中上方，預計集資162.4億港幣，將超越天齊鋰業成為香港年內最大公開發行上市案。
中國中免將於8月25日在港股掛牌，中金及瑞銀為聯席保薦人。
港股2022年至今最大公開發行案即將來到，中國中免在18日截止招股，確定發行價定為158港幣，集資162.4億港幣。
綜合媒體報導，大陸最大免稅店營運商中國中免將每股定價為158港幣，為此前披露的143.5港幣～165.5港幣招股價區間的中上方，預計集資162.4億港幣，將超越天齊鋰業成為香港年內最大公開發行上市案。
中國中免將於8月25日在港股掛牌，中金及瑞銀為聯席保薦人。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。