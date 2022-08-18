港股2022年至今最大公開發行案即將來到，中國中免在18日截止招股，確定發行價定為158港幣，集資162.4億港幣。

綜合媒體報導，大陸最大免稅店營運商中國中免將每股定價為158港幣，為此前披露的143.5港幣～165.5港幣招股價區間的中上方，預計集資162.4億港幣，將超越天齊鋰業成為香港年內最大公開發行上市案。

中國中免將於8月25日在港股掛牌，中金及瑞銀為聯席保薦人。