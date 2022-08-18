美式經典品牌COACH近期把品牌2016年首度在時裝週亮相的「Rouge」系列手袋為基底，在包款上配上五款可愛的表情，象徵不同性格，將包款擬人化，超萌表情包的設計超級吸睛。

COACH全新推出「Coachie」系列。（COACH提供）
COACH全新推出「Coachie」系列。（COACH提供）

「Rouge」系列手袋以自由精神、叛逆與夢想者為靈感為題，外型以方正的輪廓線條，搭配用在棒球手套上的鞣製皮革、以及兼具風格與永續精神的Signature C緹花織布打造。全新Coachies系列更將經典包款化為5位獨具不同性格的角色，如角色有性感自信、聰明世故的美女「Dreamy （萬人迷）」、恬靜浪漫又忠誠可靠「Sweetie（小甜甜）」、活力積極、總是喜歡帶頭「Sparkie（閃閃星）」、、愛惡作劇的搗蛋鬼「Winkie （眨眼仔）」以及特立獨行的自由靈魂「Groovie （小怪怪）」，每個手袋運用品牌標誌性的配件，如轉釦、金屬鉚釘、吊環等打造，將這些配件化成眼睛、眉毛、雙腿等，成為獨具特色的「表情包」。

COACH全新推出「Coachie」系列。（COACH提供）
COACH全新推出「Coachie」系列。（COACH提供）

Coachies系列除了手提包款外，還有推出迷你肩背包、名片卡夾等多種款式可選，現已於品牌專賣店、官網上架。

Coachies Rogue 25 手袋 (Dreamie) ，3萬7800元。（COACH提供）
Coachies Rogue 25 手袋 (Dreamie) ，3萬7800元。（COACH提供）
COACH Coachies Kira Crossbody Winkie ，1萬4800元。（COACH提供）
COACH Coachies Kira Crossbody Winkie ，1萬4800元。（COACH提供）

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