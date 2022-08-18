此前有傳聞指出，美國總統拜登有意減免部分大陸產品的貿易關稅，但之後另有消息稱，大陸軍演使拜登政府暫緩對大陸關稅的減免。經濟學家薩克斯表示，美中關係緊張無助於拜登對抗通膨，「貿易是用以全球經濟獲益的機制，而非武器」。

CNBC報導，哥倫比亞大學教授兼聯合國「永續發展解決方案網路」（U.N. Sustainable Development Solutions Network）主席薩克斯（Jeffrey Sachs）認為，拜登政府不應該延續川普時期對華關稅政策。

薩克斯表示，拜登仍遵循川普「反華的路線」，但他認為這對世界毫無益處，且徒增很多風險，無助改善通膨。

拜登周二（16日）簽署《降低通膨法案》，主要面向綠能、醫療保險和稅制等方面，以降低美國人民的生活負擔，規模達4300億美元。但薩克斯則對法案抱持懷疑態度，認為其壓制通膨的效果有限。

薩克斯預估，未來通膨將維持高點，因為持續性的政治風險，如俄烏戰爭等國際情勢，都會讓通膨更加惡化。

薩克斯續指，俄烏的戰火、制裁和地緣政治緊張的一系列因素，都在加劇來自供應鏈的衝擊。他呼籲，貿易應是用來讓全球經濟獲益的機制，並不是作為武器。而部分經濟學家和官員預計，取消對華關稅有助通膨降低1%以上。