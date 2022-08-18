用講的都很會？民進黨台北市長參選人陳時中曾被質疑不熟市政，但近來他也陸續推出政策願景牛肉，18日更召開記者會宣布都市更新政策，將以「1個決心、2個願景、3大團隊、4大策略」，解決台北市長年以來步伐緩慢的都更問題；陳也喊出盤整全台北市的危險住宅，包括整建住宅22處、海砂屋84處、危險建築110處，4年內核定2成、8年核定5成。但PTT鄉民則不留情吐嘈酸：「現在就在想要連任做滿8年？」、「隨便喊」、「是在玩模擬城市喔？」。

「從以前到現在，所有執政者都知道都更重要性。」陳時中表示，民辦都更跟公辦都更，一定會有交纏、公信力，困難的案子一定是公辦都更，讓公權力進來。台北市40年以上住宅已經44%、39萬戶，「現在不做，10年後會不得了，台北的都更沒有辦法再等了」。

陳時中提到，接下來會有人口大量流失，台北市就失去活力跟生命力，做為首都就喪失了發展的可能性。他還說，都更不再是獎勵辦法在那裡，我們要有決心，先從安全這塊一定要做，所以下定決心現在整建住宅22處、海砂屋84處、危險建築110處，4年內核定2成、8年核定5成。

PTT鄉民則吐嘈：「隨便喊隨便有，鬼才信你」、「我負責、3+11、擋疫苗，歷歷在目」、「這個會被打臉喔，北市府八年重點就是都更」、「一年準備、兩年反攻、三年掃蕩、五年成功」、「所以現在就在肖想當八年？」、「笑死，隨便喊」、「把阿扁市長放哪裡了」、「塔綠班真的只會喊喊口號」、「現在就在想要連任坐滿8年喔？」、「反正話隨便講」、「直接政見說要當八年市長如何？」、「用嘴巴講比較簡單」。

還有人酸，「到底在1234啥」、「高雄：我們也有都更」、「一次就要兩任就對了」、「廢到笑」、「做夢吧，都更有那麼簡單就好了」、「都不用溝通的嗎，隨便你喊的」、「他怎麼啥都規劃8年」、「還沒當選就在想第二屆XD」、「好了啦」、「這傢伙是在玩模擬城市喔」、「2025非核家園，2024不再連任」、「買疫苗買快篩都不會買，還想蓋房子」。