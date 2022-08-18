柬埔寨詐騙案頻傳，網紅「好棒Bump」親自前往當地救人，曾因年初在杜拜救援「豬仔」時，槓上外交部。外交部澄清無此事，反要Bump不要誤導國人，不過，外交部18日則改口，表示感謝Bump熱心救援。中天新聞針對「柬埔寨詐騙案頻傳，網紅Bump跨國救人，反被外交部稱是以訛傳訛、誤導國人，你覺得？」進行街訪民調，結果，很多民眾都幫Bump加油，希望他繼續做對的事情。其中年輕人也幾乎都選擇挺Bump。

中天新聞《洪淑芬辣晚報》18日派出記者辮子妹針對「柬埔寨詐騙案頻傳，網紅Bump跨國救人，反被外交部稱是以訛傳訛、誤導國人，你覺得？」進行街訪民調，並提供5個選項讓受訪民眾選擇：

1.心寒！外交部這樣母湯喔～

2.我就問！外交部去救人了嗎？

3.別救了！讓那些被騙的人自生自滅

4.我挺Bump！Bump加油！

5.挺外交部！外交部好棒棒100分

年輕人紛紛表示，「會生氣呀！外交部就搞不清楚狀況呀！若我是Bump，我會難過」、「生氣，也會失望呀！畢竟覺得這是國家應該要去做的事情」、「可是我自己....我是會挺那個網紅啦！」 、「你們外交部都沒有去救人，我今天挺身而出，結果你們還罵我這樣」、「可是他(Bump)是吹哨人，一開始應該就是他功勞很大吧」 、「大家還是會比較相信Bump」、「所以我覺得外交部應該去更積極了解Bump是怎麼救人的過程」。

還有一位先生表示，「我不知道外交部有沒有去救人，然後我覺得Bump做得很好」，另一位先生則認為，「外交部應該會有去救人啦，只是看力量出多少」。